Das Marienhaus Klinikum Hetzelstift hat den Besucherstopp verlängert. Wie das Krankenhaus mitteilt, gilt er aufgrund der Infektionslage bis auf Weiteres für unbestimmte Zeit. Die bestehenden Ausnahmen gälten weiterhin. Aktuell werden laut Hetzelstift auf der Normalstation 33 Covid-Patienten betreut, ein Patient liegt auf der Intensivstation.

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Neuinfektionen binnen einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) stagniert landesweit über der 1000er-Marke. Für Neustadt hat am Dienstag das Gesundheitsamt 264 Neuinfektionen gemeldet. Im Kreis Bad Dürkheim waren es 426. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt in Neustadt auf 2652,2, im Kreis Bad Dürkheim auf 1841,7. Damit steht Neustadt landesweit weiter an der Spitze. Wie das Gesundheitsamt darlegte, infizierten sich vor allem Menschen unter 20 Jahren, die das Virus dann in die Familien trügen, was die Fallzahl exponentiell steigen lasse. Die meisten Fälle hätten aber einen einigermaßen milden Verlauf.

Für Landau (790,4) und den Kreis Südliche Weinstraße (706,8) meldete das dortige Gesundheitsamt 470 neue Fälle.