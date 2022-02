Wenn die Technik beim Pandemie-Management nicht mitspielt, wird es schwierig. Diese Erfahrung hat das beim Kreis Bad Dürkheim angesiedelte Gesundheitsamt, das auch für Neustadt zuständig ist, gemacht. Konkret geht es um die am Dienstag gemeldeten Infektionszahlen. Demnach hatte es laut Meldung der Behörde in Neustadt 805 Neuinfektionen gegeben, im Kreis waren es 1359. Begründet hatte das Gesundheitsamt die extrem hohen Zahlen auf Nachfrage mit einer EDV-Umstellung. Wegen der seien einige Tage lang nicht alle Daten gemeldet worden, weshalb diese mit in die Angaben vom Dienstag eingeflossen seien. Am Mittwoch dann die neuerliche Kehrtwende. Die Daten vom Dienstag hätten doch nicht gestimmt, so die Kreisverwaltung. Man habe erst am Mittwoch gemerkt, dass Fälle mehrfach gezählt und weitergegeben worden seien. Für den Kreis Bad Dürkheim hat die Behörde die Dienstagszahl daher von 1359 auf 211 korrigiert. Für Neustadt war keine korrigierte Zahl genannt worden – und war auch auf Nachfrage der RHEINPFALZ nicht in Erfahrung zu bringen, sie dürfte aber wohl auch deutlich unter 805 liegen. Am Mittwoch wurden zudem die innerhalb der vergangenen 24 Stunden neu gemeldeten Fälle mitgeteilt: 195 in Neustadt und 346 im Landkreis. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße wurden am Mittwoch vom dortigen Gesundheitsamt 353 weitere Corona-Fälle gemeldet.