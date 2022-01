Die Radiologie-Praxis im Facharztzentrum in der Neustadter Europastraße 4 bietet erneut Corona-Impfungen an. Nach Angaben der Praxis sind an den nächsten beiden Montagen (24. und 31. Januar) jeweils ab 18 Uhr Booster-Impfungen mit dem Moderna-Impfstoff vorgesehen. Einige Termine sind noch frei. Wer einen Impftermin haben möchte, soll sich vorab telefonisch anmelden: 06321 385-660.