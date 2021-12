Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim hat am Freitagmittag über die jüngsten Corona-Neuinfektionen informiert. Demnach sind seit Donnerstag 79 Fälle in Neustadt dazugekommen sowie 113 im Landkreis. In Deidesheim ist eine geimpfte Person im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Damit erhöht sich Anzahl der Todesopfer im Landkreis auf 170, in Neustadt starben bislang 48 Menschen.