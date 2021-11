67 Neuinfektionen im Landkreis Bad Dürkheim und 32 in der Stadt Neustadt wurden dem zuständigen Gesundheitsamt seit Dienstag gemeldet. Wie die Kreisverwaltung weiter informierte, sind auch weitere Einrichtungen neu betroffen. So wurden in der protestantischen Kindertagesstätte Haßloch zwei Kinder positiv getestet, in der Kita Kunterbunt in Haßloch ist eine Person aus dem Mitarbeiterstab betroffen. Daneben wurde in den Grundschulen Niederkirchen und Lambrecht je ein Kind positiv getestet.

In Landau und im Landkreis Südliche Weinstraße wurden seit Dienstag 100 zusätzliche Infektionen gemeldet. Zudem starben zwei Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Anzahl der Todesfälle auf 175, wie die Kreisverwaltung mitteilte. Im Landkreis Bad Dürkheim sind bislang 165 Menschen mit oder an Corona gestorben, in der Stadt Neustadt 44.