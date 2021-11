In Neustadt sind über das Wochenende 41 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Darüber hat das Gesundheitsamt des Landkreises Bad Dürkheim am Montag informiert. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) liegt nun bei 210,1. Aktuell sind in Neustadt 248 Menschen an Covid-19 erkrankt. Im Kreis Bad Dürkheim hat es 60 Neuinfektionen gegeben, die Inzidenz liegt dort bei 194,7. Laut Gesundheitsamt gibt es momentan im Kreis 594 aktive Infektionen. In Wachenheim ist zudem ein über 80 Jahre alter geimpfter Mensch an oder mit Covid-19 gestorben. Positive Fälle gab es an zwei Dürkheimer Schulen und in einer Dürkheimer Kita.

Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße meldete das dortige Gesundheitsamt am Montag 148 neue Corona-Fälle. Außerdem berichtete die Behörde über einen weiteren Todesfall: Es handelt sich um einen Mann aus Landau, der an oder mit Covid-19 gestorben ist.

Im Marienhaus Klinikum Hetzelstift wurden am Montag 20 Corona-Patienten versorgt. Nach Angaben des Krankenhauses muss einer von ihnen intensiv betreut werden.

