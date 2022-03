Die Fallzahlen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gehen in Neustadt und der Umgebung ein wenig zurück. Dennoch ist in Haßloch eine über 90-jährige Person an oder mit Covid-19 gestorben. Wie die Kreisverwaltung Bad Dürkheim weiter mitteilt, hat sie seit Mittwoch 102 Neuinfektionen in Neustadt registriert, im Landkreis kamen 421 hinzu. Der Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau sind laut dortiger Verwaltung von insgesamt 361 neuen Infektionen seit Mittwoch betroffen.