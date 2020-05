417 Corona-Fälle hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim am Donnerstag für den Landkreis und die Stadt Neustadt gemeldet, davon 314 im Kreis und 103 in der Stadt. Der Rückgang im Kreis (Vortag 321) und die Zunahme in der Stadt (Vortag 92) resultiert daraus, dass ein statistischer Fehler bereinigt wurde. Bis Freitagmittag blieben diese Zahlen laut Gesundheitsministerium konstant. Indes wurden für Donnerstag auch drei weitere Todesfälle im Bereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim gemeldet. Ein über 80-jähriger Mensch aus Neustadt starb im Hetzelstift, ein über 90 Jahre alter Kreiseinwohner im Evangelischen Krankenhaus Bad Dürkheim. Beide hatten Vorerkrankungen und waren infiziert, zuletzt konnten aber keine Viren mehr nachgewiesen werden. Im Kreiskrankenhaus Grünstadt erlag ein über 90 Jahre alter Mensch der Infektion. Im Kreis Südliche Weinstraße lag die Corona-Fallzahl am Freitagmittag bei 148 (Vortag 146).