Das Gesundheitsamt in Neustadt hat für die Stadt fünf neue Corona-Infektionen gemeldet, im Kreis Bad Dürkheim sind seit Mittwoch 16 weitere Infektionen dazu gekommen. Laut der Behörde ist ein Schüler der Ernst-Reuter-Schule in Haßloch positiv getestet worden. Alle Kontaktpersonen seien in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Infektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) ist in Neustadt nun auf 69,5 gesunken (Mittwoch 82,6).

Für den Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau meldet das dortige Gesundheitsamt 77 neue Fälle seit Mittwoch. Im dortigen Zuständigkeitsgebiet ist eine ältere Person aus Landau verstorben.