Das Gesundheitsamt meldet für die Stadt Neustadt seit Dienstag neun neue Corona-Infektionen, im Kreis Bad Dürkheim sind zehn Infektionen hinzu gekommen. Der Behörde zufolge sind derzeit 73 aktive Infektionen in Neustadt und 162 im Kreis bekannt. Laut Gesundheitsamt ist ein Schüler der Siebenpfeiffer-Realschule plus in Haßloch positiv getestet worden. Alle Kontaktpersonen seien nun in Quarantäne. Bei den Sieben-Tage-Inzidenzen (Anzahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Euro) zeichnet sich eine weitere Entspannung ab: Neustadt liegt nun bei 33,8, der Kreis Bad Dürkheim bei 37,7. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße meldet das dortige Gesundheitsamt seit Dienstag 15 neue Corona-Infektionen. Es gibt dort einen neuen Todesfall: Eine ältere Person aus Landau ist der Behörde zufolge an oder mit Covid-19 verstorben.