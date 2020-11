In den vergangenen sieben Tagen haben sich, auf 100.000 Einwohner hochgerechnet, 82,6 Menschen in der Stadt Neustadt mit dem Coronavirus infiziert, im Landkreis Bad Dürkheim waren es laut dem Gesundheitsamt 77,6. Damit sind Stadt und Kreis weiterhin in der Alarmstufe rot auf der Corona-Ampel des Landes – wie alle rheinland-pfälzischen Landkreise und kreisfreien Städte, außer Zweibrücken. Gestern wurden dem Gesundheitsamt Bad Dürkheim zwei Neuinfektionen in der Stadt und sechs im Kreis gemeldet. Somit sind aktuell 51 beziehungsweise 134 aktive Corona-Fälle bekannt.

Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau kamen am Mittwoch 17 weitere Fälle hinzu. Insgesamt sind dort bislang 644 Menschen an Covid-19 erkrankt. Eine Lehrkraft der Paul-Gillet-Realschule plus in Edenkoben wurde positiv auf das Virus getestet. Der Inzidenzwert im Kreis lag am Mittwoch bei 86, in der Stadt Landau bei 72,5.