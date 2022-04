Das für Neustadt und den Kreis Bad Dürkheim zuständige Gesundheitsamt hat seit Dienstag 736 neue Corona-Fälle registriert – 265 in der Stadt und 471 im Landkreis. Zudem gab es drei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus: im Kreis starben eine über 50-jährige, ungeimpfte Person sowie ein über 90-jähriger Mensch mit unbekanntem Impfstatus. In Neustadt starb eine über 80-jährige, geimpfte Person an oder mit Corona. Jeweils einen Todesfall verzeichnet auch das Gesundheitsamt in Landau für die Stadt und den Kreis Südliche Weinstraße. Dort kamen binnen 24 Stunden 268 Neuinfektionen hinzu.