25 neue Corona-Fälle und vier weitere Tote seit Montag: Diese Zahlen hat am Dienstagabend die Kreisverwaltung Bad Dürkheim gemeldet. Demnach wurden im Landkreis 20 Neuinfektionen registriert, in der Stadt Neustadt waren es fünf. Drei über 70 beziehungsweise 80 Jahre alte Kreiseinwohner sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben, sie wohnten in Wachenheim, Haßloch und Gönnheim. Hinzu kommt ein alter Mensch aus Neustadt. Für den Landkreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau wurden 34 weitere Fälle seit Montag gemeldet. Dort kommt ein weiterer Todesfall dazu: Im Zusammenhang mit Corona gestorben ist laut Kreisverwaltung eine ältere Landauerin.