In Neustadt sind laut Gesundheitsamt seit Donnerstag neun neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Für den Kreis Bad Dürkheim meldet die Behörde 28 Neuinfektionen. Der Kreis liegt damit bei der Inzidenz (Anzahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) am dritten Tag in Folge über 100. Daher hat die Kreisverwaltung eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Die schärfen Regeln (einschließlich einer nächtlichen Ausgangssperre) gelten ab Sonntag. Besser ist die Situation in Neustadt: Hier wurde am Mittwoch die 100er-Marke überschritten, doch seit Donnerstag liegt die Inzidenz wieder klar darunter (Freitag: 84,5). Weiter auf dem Vormarsch ist die britische Virusvariante: In Neustadt wurden sieben Infektionen mit der Mutation registriert, im Kreis sind es sechs. Zudem gibt es laut Gesundheitsamt wieder Corona-Ausbrüche in Schulen und Kitas: An der Integrierten Gesamtschule Deidesheim und an der Ernst-Reuther-Schule Haßloch wurde jeweils ein Schüler positiv getestet, alle Kontaktpersonen sind in Quarantäne. Ferner gab es zwei positive Corona-Tests in der Kita Haus Kunterbunt in Haßloch: Hier sind eine Gruppe und die Erzieherinnen in Quarantäne.

Für den Kreis Südliche Weinstraße und Landau meldet das dortige Gesundheitsamt seit Donnerstag 46 weitere Corona-Infektionen.