Im Marienhaus Klinikum Hetzelstift in Neustadt werden aktuell acht Patienten mit Covid-19 behandelt. Nach Angaben des Krankenhauses ist das Ausbruchsgeschehen auf eine Station begrenzt. Alle Patienten seien mehrmals getestet und isoliert worden. Fünf wiesen keine oder nur leichte Symptome auf, drei davon deutliche Symptome – sie müssen auf der Intensivstation beatmet werden. „Ein Großteil der betroffenen Patienten war vollständig geimpft“, heißt es aus dem Krankenhaus. Zudem seien drei Mitarbeitende betroffen. In Absprache mit dem Gesundheitsamt sei „aufgrund der klaren Abgrenzung auf eine Station kein allgemeiner Besucherstopp verfügt“ worden, sondern nur für die betroffene Station, so Krankenhaus-Sprecherin Claudia Reh. Die Kontaktpersonen der Patienten würden in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt direkt kontaktiert.