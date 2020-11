[Aktualisiert: Dienstag, 17.11 Uhr] Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bad Dürkheim hat die Stadtverwaltung Neustadt am Montag über einen bestätigten Corona-Fall am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium informiert. Wie Stadtverwaltung und Gesundheitsamt am Dienstagmorgen mitteilten, wurden darüber hinaus drei weitere bestätigte Corona-Fälle an der Berufsbildenden Schule Neustadt sowie ein Fall an der Eichendorff-Grundschule gemeldet. Am Nachmittag meldete das Gesundheitsamt weitere Fälle: Jeweils ein Kind wurde an der Gottlieb-Wenz-Schule und Jugendhof Haßloch sowie in der Kita Spatzennest in Frankeneck gemeldet. Die entsprechenden Kinder, Schüler und Lehrer sowie deren Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne, sie werden ebenfalls auf das Virus getestet.

Schulbetrieb geht weiter

Der Schulbetrieb geht in allen Einrichtungen ohne Einschränkungen weiter. Das Gesundheitsamt organisiert für alle engen Kontaktpersonen ein Testangebot, der Termin wird den Betroffenen mitgeteilt. Wenn Personen aus dem Umfeld Symptome entwickeln, sollten sie den Hausarzt kontaktieren. Fragen beantwortet das Gesundheitsamt per E-Mail: gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de.

Im Kreis Bad Dürkheim kamen am Dienstag insgesamt 25 Neuinfektionen hinzu, in Neustadt 19. Somit sind im Kreis 152 aktive Covid-19-Fälle bekannt, in Neustadt 53. Das für Landau und den Landkreis Südliche Weinstraße zuständige Gesundheitsamt meldete am Dienstag 22 weitere Infektionen. Jeweils einen neuen Corona-Fall gibt es am Gymnasium Edenkoben, an drei Landauer Schulen sowie in einer Kita im Süden des Landkreises.