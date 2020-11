Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bad Dürkheim hat die Stadtverwaltung Neustadt am Montag über einen bestätigten Corona-Fall am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium informiert. Wie die Stadt am Dienstagmorgen mitteilte, besuchte der Schüler zuletzt am 26. Oktober den Unterricht, er befindet sich in häuslicher Isolation. Die ermittelten Kontaktpersonen wurden in Quarantäne geschickt, und weitere Tests werden veranlasst.

Darüber hinaus wurden drei weitere bestätigte Corona-Fälle an der Berufsbildenden Schule Neustadt sowie ein Fall an der Schubert-Schule gemeldet. Die entsprechenden Schüler und Lehrer sowie die Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne, auch sie werden getestet.

Der Schulbetrieb geht in allen Einrichtungen ohne Einschränkungen weiter. Das Gesundheitsamt organisiert für alle engen Kontaktpersonen ein Testangebot, der Termin wird den Betroffenen mitgeteilt. Wenn Personen aus dem Umfeld Symptome entwickeln, sollten sie den Hausarzt kontaktieren. Fragen beantwortet das Gesundheitsamt per E-Mail: gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de.