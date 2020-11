Am Leibniz-Gymnasium in Neustadt gibt es zwei neue Corona-Fälle – jeweils einen in den Klassenstufen 11 und 12. Das teilte das Gesundheitsamt des Kreises Bad Dürkheim auf Anfrage mit. Aus dem Grund wurde die gesamte Oberstufe am Montag über Homeschooling unterrichtet. Zehn Personen müssen in Quarantäne, weil es engeren Kontakt zu den Infizierten gab – laut Kreisverwaltung auch privat, nicht im Unterricht.

Zunächst war die Schulleitung davon ausgegangen, dass auch eine Schülerin aus der 13. Klasse sich neu infiziert habe. Das war jedoch ein Missverständnis, sagte Leibniz-Schulleiter Rudolf Eyckmann auf Nachfrage, sodass die Jahrgangsstufe 13 ab Dienstag wieder am Präsenzunterricht teilnehmen kann. Die Stufen 11 und 12 bleiben jedoch so lange im Fernunterricht, bis die Kontaktpersonen ermittelt sind. „Für die Schüler, die keinen Kontakt zu den Infizierten hatten, geht der Unterricht dann wieder ganz normal in der Schule weiter“, so Eyckmann. Er hofft, dass dies bereits am Mittwoch wieder der Fall sein wird.

Positiver Fall an IGS Deidesheim

Die 10. Klasse, bei der es Anfang November zwei Infektionen gab, wird ab kommenden Mittwoch wieder im Präsenzunterricht anwesend sein. Weitere Informationen auf der Webseite der Schule unter www.lg-nw.de.

Auch an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Deidesheim gibt es einen Corona-Fall. Laut Kreisverwaltung Bad Dürkheim wurde ein Schüler der 12. Klasse positiv getestet. Da es keine engen Kontaktpersonen in der Schule gibt, müssen keine weiteren Schüler in Quarantäne. Derweil stieg die Anzahl der Corona-Infizierten seit Ausbruch der Pandemie im Kreis auf 973, in der Stadt Neustadt waren es bislang 350. Seit Freitag sind im Kreis 60 neue Fälle hinzugekommen, in der Stadt 14. Aktuell gibt es 190 aktive Infektionen im Kreis, 69 in Neustadt. Im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau wurden bislang 978 Covid-19-Infektionen gezählt, seit Freitag kamen 40 neue Fälle hinzu.