31 weitere Corona-Infektionen sind dem Gesundheitsamt Bad Dürkheim gemeldet worden. Laut Kreisverwaltung wurden dabei 20 neue Fälle im Kreis und elf in der Stadt Neustadt registriert. Seit Ausbruch des Coronavirus sind demnach noch 157 aktive Infektionen im Kreis bekannt und 75 in Neustadt. Insgesamt 202 Menschen sind mit oder an Covid-19 gestorben, 160 aus dem Landkreis und 42 aus Neustadt. In Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße wurden seit Donnerstag neun weitere Corona-Fälle registriert. Neu betroffen ist das Vinzentius-Krankenhaus Landau, wo laut Kreisverwaltung ein Mitarbeiter positiv wurde.