Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts der Kreisverwaltung Bad Dürkheim gibt es den ersten Fall einer Infektion mit der Delta-Variante des Coronavirus. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um einen über 50 Jahre alten Mann aus Neustadt. Seine Covid-19-Infektion sei vergangene Woche mit einem PCR-Test bestätigt worden. Am Donnerstag sei nun das Ergebnis der Sequenzierung eingetroffen, mit der in Laboren Virusvarianten untersucht werden. Seitdem ist das Vorliegen der Delta-Variante klar. Das Gesundheitsamt sagt, dass die Ansteckung außerhalb des Landkreises Bad Dürkheim erfolgt sei, der Infektionsweg sei der Behörde bekannt. Laut Gesundheitsamt hatte der Mann nur leichte Symptome und war die ganze Zeit isoliert. Er habe keine engen Kontaktpersonen gehabt und sei inzwischen symptomfrei. Seine Quarantäne werde erst nach 14 Tagen und mit einem negativen PCR-Test beendet.

Die aktuellen Zahlen

Unterdessen hat das Gesundheitsamt am Donnerstag mitgeteilt, dass seit Mittwoch in Neustadt keine neuen Infektionen aufgetreten sind, auch im Landkreis Bad Dürkheim gibt es keine neuen Infektionen. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße meldet das dortige Gesundheitsamt eine neue Infektion. Die Sieben-Tage-Inzidenzen (Anzahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) sind im Vergleich zu Mittwoch unverändert: Neustadt 0,0, Kreis Bad Dürkheim 9,0 und Südliche Weinstraße 0,9.

