Dem Gesundheitsamt des Landkreises Bad Dürkheim ist der erste Fall einer Ansteckung mit einer Coronavirus-Mutation im Kreis gemeldet worden. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Es handelt sich um die britische Variante. Betroffen ist eine 60-jährige Person, die im Kreiskrankenhaus Grünstadt behandelt und mittlerweile in ein Ludwigshafener Krankenhaus verlegt wurde. „Die Person hatte nur wenige Kontakte, diese wurden vom Gesundheitsamt benachrichtigt und sind in Quarantäne“, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. Es bestehe der Verdacht, dass der/die Ehepartner/in der ebenso an der Variante erkrankt ist, das Ergebnis des Tests stehe jedoch noch aus.

Unterdessen meldet die Kreisverwaltung 18 neue Corona-Fälle im Kreis und neun in Neustadt. Zwei mit Covid-19 infizierte Bewohner des Seniorenheims Theodor-Friedrich-Haus in Haßloch sind gestorben. Beide waren über 80 Jahre alt. Somit steigt die Anzahl der Todesfälle im Kreis auf 104, in Neustadt waren es bislang 27. Im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau sind seit Donnerstag 22 neue Fälle hinzugekommen. Die Kreisverwaltung zählt acht neue Todesfälle. „Aufgrund von Unstimmigkeiten in der Meldekette“ seien dem Gesundheitsamt sechs Todesfälle erst nachträglich gemeldet geworden, die bereits einige Wochen zurückliegen, teilt die Kreisverwaltung mit.