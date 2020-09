Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bad Dürkheim hat seit Freitag 11 neue Corona-Infektionen in ihrem Zuständigkeitsbereich registriert. Im Kreis Bad Dürkheim gibt es sechs neue Fälle, in der Stadt Neustadt fünf. Im Landkreis sind aktuell zwölf Corona-Infektionen offiziell bekannt, in Neustadt haben noch zehn Personen mit einer Covid-19-Erkrankung zu kämpfen. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich im Landkreis 384 Personen und in der Stadt Neustadt 155 Bürger mit dem neuartigen Virus angesteckt. Bislang sind zwölf Personen aus dem Landkreis und zwei Personen aus Neustadt in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. In der Südpfalz gibt es seit Freitag sieben neue Corona-Fälle – alle im Landkreis Germersheim. In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße gab es übers Wochenende keine neuen Fälle. Insgesamt wurden 289 Fälle aus Landau und Umgebung dem Landesuntersuchungsamt gemeldet: 271 Menschen sind gesundet, sechs sind gestorben.