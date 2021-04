Das Gesundheitsamt in Neustadt meldet für die Stadt elf neue Corona-Infektionen. Im Kreis Bad Dürkheim sind seit Dienstag 37 weitere Infektionen dazu bekommen, teilt die Behörde mit. Zudem ist eine 70-jährige Person aus Grünstadt im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Im Kreis gibt es 420 aktive Infektionen, in Neustadt sind es 140. Der Blick auf die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Corona-Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) zeigt: Neustadt liegt nun bei 82,6. Der Wert ist zwar etwas gestiegen, bleibt aber unter 100. Ab dieser Marke drohen weitere Einschränkungen. Dies bedeutet, dass in den Neustadter Geschäften das so genannte Terminshopping unverändert möglich ist. Geregelt ist dabei, dass nur eine gewisse Anzahl an Kunden in einen Laden kommen darf. Laut den hiesigen Geschäftsleuten können dafür im Vorfeld bestimmte Zeitfenster gebucht werden. Es lohne aber auch ein Abstecher in die Stadt: Wenn gerade nichts los sei, könne man auch ganz spontan einen Soforttermin zum Einkaufen bekommen.

Für den Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau meldet das dortige Gesundheitsamt seit Dienstag 52 neue Corona-Infektionen.