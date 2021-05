In Neustadt ist am Wochenende eine 90-jährige Person im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Das hat das Gesundheitsamt am Montag mitgeteilt. Seit Pandemiebeginn sind in der Stadt somit 38 Personen an oder mit Corona gestorben. Zudem meldete die Behörde zwölf neue Corona-Infektionen in Neustadt übers Wochenende. Im Kreis Bad Dürkheim wurden seit Freitag 37 neue Infektionen gezählt. Laut Gesundheitsamt gibt es in Neustadt aktuell 111 aktive Infektionen, im Kreis Bad Dürkheim sind es 299. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) lag Neustadt am Montag bei 73,2. Im Kreis Bad Dürkheim betrug die Inzidenz 82,9.

Für den Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau meldete das dortige Gesundheitsamt seit Freitag 45 Corona-Neuinfektionen.