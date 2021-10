In Neustadt hat es vier neue Corona-Infektionen gegeben. Darüber hat das Gesundheitsamt am Freitag informiert. Zudem ist eine über 30-jährige Person aus Neustadt, die nicht geimpft war, an oder mit Covid-19 verstorben. Insgesamt gab es in Neustadt damit bisher 41 Corona-Todesfälle. Im Kreis Bad Dürkheim sind der Behörde zufolge elf neue Infektionen hinzu gekommen. Die Sieben-Tage-Inzidenzen sind im Vergleich zum Donnerstag fast unverändert: Neustadt liegt weiterhin bei 63,8 und im Kreis Bad Dürkheim gab es einen leichten Rückgang auf 39,8. Laut Gesundheitsamt gibt es aktuell 103 aktive Infektionen in Neustadt, im Kreis sind es 172. Für den Kreis Südliche Weinstraße und Landau hat das dortige Gesundheitsamt am Freitag zehn neue Infektionen gemeldet. Dort gab es an zwei Schulen positive Corona-Tests.