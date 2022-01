In Neustadt gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Wie das beim Kreis Bad Dürkheim angesiedelte Gesundheitsamt am Montag mitgeteilt hat, ist eine über 80 Jahre alte, geimpfte Person an oder mit Covid-19 gestorben. Damit gab es in Neustadt bisher 54 pandemiebedingte Todesfälle. Außerdem hat die Behörde seit Freitag 60 Neuinfektionen in Neustadt registriert. Im Landkreis Bad Dürkheim sind 161 Neuinfektionen hinzu gekommen. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße hat das dortige Gesundheitsamt 153 weitere Corona-Fälle übers Wochenende gemeldet.