Zum dritten Mal in Folge hat das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bad Dürkheim keine Corona-Neuinfektion für Neustadt gemeldet. Im Kreis kam binnen der vergangenen 24 Stunden ein weiterer Fall dazu, wie die Kreisverwaltung am Freitagnachmittag mitteilte. Laut der Behörde gibt es in Neustadt noch sechs aktive Infektionen, im Landkreis sind es 16. Der Inzidenzwert (Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) sank in Neustadt laut Landesuntersuchungsamt auf 7,5, im Kreis Bad Dürkheim hat sich der Wert weiter leicht auf jetzt 6,0 erhöht. In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße wurden keine weiteren Fälle registriert, der Inzidenzwert lag bei 0,0 beziehungsweise 0,9.