116 neue Infektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden in Neustadt hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim am Dienstag gemeldet. Im Landkreis Bad Dürkheim sind im selben Zeitraum 240 weitere Fälle hinzugekommen. In Obrigheim ist nach Angaben der Kreisverwaltung eine über 90-jährige Person an oder mit Covid-19 verstorben. In der Stadt Landau und im Kreis Südliche Weinstraße wurden laut dortiger Kreisverwaltung 349 Neuinfektionen gezählt. Zudem gab es zwei weitere Todesfälle.