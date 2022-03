Das beim Landkreis Bad Dürkheim angesiedelte Gesundheitsamt hat in Neustadt und im Kreis über das Wochenende 517 neue Corona-Fälle registriert – 153 in der Stadt und 364 im Landkreis. Zudem gab es zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus zu verzeichnen: In der Verbandsgemeinde Lambrecht starb eine über 70-jährige Person, in Neustadt eine über 80-jährige Person. Bei beiden ist der Impfstatus laut Kreisverwaltung nicht bekannt.

Für den Landkreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau meldet das dortige Gesundheitsamt 441 Neuinfektionen seit Freitag. Auch in seinem Zuständigkeitsbereich starb ein älterer Mann an oder mit Corona.