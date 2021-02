Drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim am Mittwochnachmittag gemeldet. Gestorben sind drei Bewohner des Altenzentrums Bürgerhospital in Deidesheim sowie ein Bewohner des Theodor-Friedrich-Haus in Haßloch. An Neuinfektionen wurden seit Dienstag elf Fälle im Landkreis DÜW und elf Fälle in Neustadt gezählt. Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau kamen 21 Neuinfektionen hinzu, zudem ist eine Seniorin mit dem Virus gestorben.