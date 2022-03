Die Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt wieder. In Neustadt sind zwei über 90-jährige Personen und eine über 70-jährige Person an oder mit Covid-19 gestorben, teilt die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mit. Seit Montag registrierte sie 295 Neuinfektionen in Neustadt, im Landkreis kamen 658 hinzu. Der Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau sind laut Meldung der dortigen Kreisverwaltung von insgesamt 567 neuen Infektionen seit dem Wochenende betroffen.