Von stark steigenden Corona-Infektionszahlen ist in Neustadt derzeit nichts zu spüren. Laut den Mittwochsdaten des Gesundheitsamts hat es in der Stadt drei Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gegeben. Allerdings gibt es laut der Behörde zwei weitere Todesfälle: In Neustadt ist eine über 60 Jahre alte Person verstorben, die nicht geimpft war. Außerdem ist eine über 90 Jahre alte geimpfte Person aus Bad Dürkheim an oder mit Covid-19 verstorben. Aktuell sind in Neustadt 70 Covid-19-Erkrankungen bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) hat sich nicht verändert und liegt wie am Dienstag bei 54,4. Für den Kreis Bad Dürkheim meldete dass Gesundheitsamt am Mittwoch 18 neue Corona-Fälle. Im Kreis sind somit derzeit 175 Menschen an Covid-19 erkrankt. Die Inzidenz ist leicht gesunken auf 60,1. Die Anzahl der Corona-Todesfälle erhöht sich wegen der zwei neuen Fälle auf 43 in Neustadt und 161 im Landkreis. Für Landau und die Südliche Weinstraße hat das dortige Gesundheitsamt am Mittwoch 40 neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Alle Kommunen liegen unverändert auf der untersten der drei Corona-Warnstufen des Landes Rheinland-Pfalz.