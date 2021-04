In Neustadt sind von Mittwoch auf Donnerstag drei Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das hat das Gesundheitsamt mitgeteilt. Im Landkreis Bad Dürkheim kamen 24 neue Corona-Fälle hinzu. Laut Gesundheitsamt gibt es Neustadt 125 aktive Infektionen, im Kreis sind es 283. In Neustadt sind zudem elf neue Fälle mit der britischen Virusmutation nachgewiesen worden, im Kreis sind es 13. In Neustadt lag die Inzidenz (Anzahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) am Donnerstag bei 86,4 und damit wieder unter der 100er-Marke. Dies ist wichtig, da die Stadt eine neue Allgemeinverfügung mit weiteren Einschränkungen erlassen muss, wenn sie drei Tage nacheinander Inzidenzwerte über 100 aufweist. Am Mittwoch lag der Wert bei 105,1. Für den Kreis Südliche Weinstraße und Landau meldet das dortige Gesundheitsamt 48 neue Corona-Neuinfektionen.