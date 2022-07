Am Neustadter Marienhaus Klinikum Hetzelstift gibt es seit einigen Tagen wieder einen größeren Zustrom an Corona-Patienten. Da zudem viele Mitarbeiter erkrankt sind, hat die Klinikleitung nun Konsequenzen beschlossen: Für die kommenden Tage wurde ein Besuchsverbot und Aufnahmestopp verhängt. Das Besuchsverbot gilt bis Montag, der Aufnahmestopp bis Freitag. Notfälle werden weiterhin behandelt, auch dringende Operationen finden unverändert statt. Die Konzentration gelte nun primär den bereits im Krankenhaus befindlichen Patienten, so Ärztlicher Direktor Gerald Staudenmaier. Am Ende der Woche wolle man die Situation neu bewerten.