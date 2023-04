Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Fassungslosigkeit war groß bei Frank Noreiks, dem Chef des Cineplex, als er am Montagabend endlich die Hygienebestimmungen des Landes für die Kinos in Händen hielt. Vor allem zwei Regeln nehmen ihm jede Freude am Neustart, der nach zehn Wochen Pause am Donnerstag ab 18.30 Uhr im Viertelstundentakt über die Bühne gehen wird.

Noreiks war bis dahin davon ausgegangen, dass die Kinogänger – ähnlich wie in anderen Bundesländern – während des Films selbst keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen