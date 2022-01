Oberst Stefan Weber, Kommandeur des Bundeswehr-Landeskommandos Rheinland-Pfalz, hat bei einem Besuch im Neustadter Rathaus zugesichert, dass die Amtshilfe beim Gesundheitsamt von Montag an bis 22. Februar mit vier Soldaten verlängert wird. Bereits zwischen 20. Dezember und 21. Januar waren 14 Soldaten der Luftlandebrigade 1 (Saarlouis) für Bürotätigkeiten im Landesimpfzentrum sowie bei der Kontaktnachverfolgung des Gesundheitsamts eingesetzt worden. Oberbürgermeister Weigel hatte Weber im Rathaus empfangen und sich dabei für die Bundeswehr-Unterstützung bei der Corona-Bekämpfung in Neustadt bedankt. „Die Soldaten haben sehr gute Arbeit geleistet und sich äußerst schnell und unkompliziert in die bestehenden Teams integriert“, lobte Weigel. Seit 6. Dezember wird das bei der Kreisverwaltung Bad Dürkheim angesiedelte Gesundheitsamt von der Stadt Neustadt räumlich und personell unterstützt. Stefan Weber (59) ist seit September 2020 der Kommandeur des Landeskommandos Rheinland-Pfalz. Bei seinem Besuch im Rathaus wurde er begleitet von Oberstleutnant der Reserve Herbert J. Doll. Als stellvertretender Leiter des Kreisverbindungskommandos Neustadt ist Doll direkter Ansprechpartner für die Stadtverwaltung.