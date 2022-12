Zigtausende Anrufe hat das Corona-Bürgertelefon seit März 2020 entgegengenommen. Jetzt wird der Betrieb der Anlaufstelle für Fragen rund um das Coronavirus eingestellt. Am 24. Dezember ist Schluss.

Die Besetzung war bunt gemischt: Zu Hoch-Zeiten nahmen nicht nur Mitarbeitende des Gesundheitsamts und anderer Abteilungen der Kreisverwaltung den Hörer ab, sondern auch „ausgeliehene“ Kräfte aus den Verwaltungen der Verbandsgemeinden und der Stadt Landau. Vier Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner waren zeitweise ausschließlich fürs Telefonieren zuständig. Da die Resonanz zuletzt kontinuierlich zurückgegangen ist und kaum mehr Menschen die Nummer des Infotelefons wählen, wird das Angebot ab Samstag, 24. Dezember, eingestellt. Das Corona-Telefon ist also letztmals am Freitag von 9 bis 12 Uhr unter 06341 940 -55 erreichbar.

Spitzentag mit 330 Anrufen

Rekordtag war der 23. März 2020: Kurz nach Inkrafttreten des ersten Lockdowns haben insgesamt 330 Menschen angerufen und sich informiert. Anfangs wurden noch Fragen gestellt wie „Ich bin positiv, was muss ich tun?“, „Wie komme ich in Quarantäne an Lebensmittel?“ oder „Darf ich spazieren oder mit dem Hund rausgehen?“. Später wurde gefragt, wie lange man nach einer Infektion als genesen gilt, wo und wie man einen Genesenennachweis erhält oder was unter 2G/3G/2Gplus zu verstehen ist. Zuletzt standen Fragen im Vordergrund wie „Wo und wann kann ich mich mit an Omikron angepassten Impfstoffen impfen lassen?“ oder „Muss ich nun wirklich nicht mehr in Quarantäne?“.

Immer wieder haben ältere Menschen angerufen, die vor allem während des Lockdowns jemanden zum Reden brauchten. Diese Lücke schließt Silberruf, das kostenfreie Gesprächsangebot des Landkreises SÜW: montags, freitags und sonntags zwischen 18 und 20 Uhr sowie dienstags von 9 bis 11 Uhr unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 5005020 hören die „Zeitschenker“ zu.