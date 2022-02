Da beim Personal mehrere Corona-Infektionen aufgetreten sind, muss die städtische Kita Stadtwerke in Neustadt bis Freitag geschlossen werden. Darüber hat die Stadtverwaltung am Montagnachmittag informiert. Der Grund für die Schließung sei, dass das verbleibende, nicht infizierte Personal nicht ausreiche, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Eltern seien informiert worden, so die Stadt. In der Kita Stadtwerke gibt es 50 Betreuungsplätze.