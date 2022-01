Im Haßlocher Seniorenheim Theodor-Friedrich-Haus gilt jetzt ein Betretungs- und Besuchsverbot. Grund ist ein Corona-Ausbruch, von dem sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter betroffen sind. Darüber hat die Einrichtung die Angehörigen am Donnerstag schriftlich informiert. Wie viele Personen positiv auf das Virus getestet worden sind, wird in dem Schreiben nicht mitgeteilt. Die Beratungs- und Prüfbehörde habe dem Betretungsverbot für das komplette Theodor-Friedrich-Haus in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt in Neustadt zugestimmt, schreibt Einrichtungsleiterin Christine Vocke. Die Dauer der Schließung hänge von den Ergebnissen der in den nächsten Tagen geplanten PCR-Tests aller Bewohner und Mitarbeiter ab. Kein Betretungsverbot gilt für den Besuch palliativ zu versorgender und sterbender Menschen. Den erkrankten Bewohnern gehe es „soweit gut“, heißt es weiter. Die Mahlzeiten müssen derzeit grundsätzlich in den Zimmern eingenommen werden.