Seit Ausbruch des Coronavirus sind nach aktuellem Stand (Freitag, 28. Mai, 12 Uhr) im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim 6090 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden: 4378 im Landkreis Bad Dürkheim und 1712 in der Stadt Neustadt. Seit der Meldung vom Donnerstag sind laut Kreisverwaltung drei Neuinfektionen im Landkreis hinzugekommen und zwei in Neustadt. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert bezogen auf 100.000 Einwohner lag am Freitag bei 21,1 im Kreis und 33,8 in der Stadt. Für den Landkreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau meldete die Kreisverwaltung elf weitere Fälle, der Inzidenzwert liegt bei 23,5 im Kreis und 14,9 in der Stadt.