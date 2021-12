Über Weihnachten bis Montagmittag sind dem Gesundheitsamt Bad Dürkheim 94 Neuinfektionen gemeldet worden. Laut Kreisverwaltung waren es 54 weitere Fälle im Landkreis sowie 40 in der Stadt Neustadt. 102 neue Infektionen wurden in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße registriert. Zudem ist ein hochbetagter Mann aus Landau an oder mit dem Virus gestorben.