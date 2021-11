Ein weiteres Neustadter Weindorf hat seinen Weihnachtsmarkt abgesagt. Wie Ortsvorsteherin Sabine Kaufmann mitteilte, wurde die für 3. und 4. Dezember geplante Veranstaltung gestrichen. Gleiches gilt für das Adventscafé für die Geinsheimer Senioren, das am kommenden Sonntag, 28. November, stattfinden sollte. Stattdessen gibt es aber zumindest „Kuchen to go“ von 10.30 bis 13.30 Uhr in der Festhalle.

Bereits abgesagt sind die Weihnachtsmärkte in Diedesfeld, Haardt, Hambach und Lachen-Speyerdorf. In Mußbach wird am 22. November entschieden, ob der „Weihnachtsmarkt der Nächstenliebe“ stattfindet oder nicht. In der Kernstadt wird der Weihnachtsmarkt am 22. November um 11 Uhr auf dem Marktplatz unter Corona-Auflagen eröffnet.