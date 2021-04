Der Discounter Lidl reiht sich ein in die Liste derer, die in Neustadt kostenlose Corona-Schnelltests anbieten. Neben den bereits vorhandenen Testmöglichkeiten unter anderem im Klemmhof sowie im Testzentrum in der Speyerdorfer Straße steht nun ein Container in der Martin-Luther-Straße neben dem Markt.

Wer einen Corona-Antigenschnelltest machen lassen will, kann das seit dem 18. April auch auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Martin-Luther-Straße. Von Montag bis Samstag kann jeweils zwischen 9 und 19 Uhr im sogenannten Eco-Care-Zentrum – einem Container – getestet werden, bei Kindern ab einem Alter von drei Jahren.

Anmeldung nicht notwendig

Eine Anmeldung ist online möglich, aber nicht notwendig. Um den Test schnell und ohne weiteren Aufwand durchzuführen, rät die Betreiberfirma Ecolog Deutschland GmbH in Düsseldorf dazu, den Registrierungs-QR-Code und ein Ausweisdokument vorzulegen. Den Code bekommen diejenigen vorab, die sich angemeldet haben. Das Testergebnis wird nach 20 Minuten per E-Mail versandt. Getestete, die keine E-Mail-Adresse haben, erhalten ihr Ergebnis als Ausdruck vor Ort.

Der Container in Neustadt ist einer von bislang acht Teststationen der Lidl-Märkte in Rheinland-Pfalz. Auch in Edenkoben, Frankenthal oder Ludwigshafen gibt es Standorte. Wie Lidl gegenüber der RHEINPFALZ mitgeteilt hat, ist das Schnelltestangebot für Kunden und Mitarbeiter freiwillig und „selbstverständlich keine Voraussetzung, um in unseren Filialen einkaufen zu können“.