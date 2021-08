Sechs weitere Corona-Infektionen sind seit Freitag im Landkreis Bad Dürkheim gemeldet worden, zwei waren es in Neustadt. Darüber hat am Montag die Kreisverwaltung informiert. In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße waren es nach Angaben der dortigen Kreisverwaltung zehn neue Fälle. Erstimpfung ohne Termin mit Biontech ist noch am Dienstag und Donnerstag im Neustadter Landesimpfzentrum für Menschen im Alter ab zwölf Jahren möglich, und zwar von 9 bis 11.45 Uhr und von 13 bis 15 Uhr. Zu den gleichen Zeiten steht am Mittwoch der Impfstoff von Johnson & Johnson bereit, bei dem eine Spritze ausreichend ist. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.neustadt.eu/anliegenimpfungen.