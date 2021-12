91 weitere Corona-Infektionen wurden dem Gesundheitsamt Bad Dürkheim seit Dienstag gemeldet, davon 58 im Landkreis und 33 in Neustadt. In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße wurden 90 weitere Fälle gemeldet. Außerdem ist eine hochbetagte Landauerin an oder mit Corona gestorben, wie die Kreisverwaltung mitteilte.