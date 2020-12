Am Mittwochnachmittag hat die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz eine Liste im Internet veröffentlicht, welche Ärzte landesweit zwischen dem heutigen Heiligabend und dem 3. Januar als Corona-Anlaufstellen gelten. In Neustadt können sich Patienten mit Covid-19-Symptomen an Peter Melus, an die Gemeinschaftspraxis Ulrich Klug und Benny Benker sowie an Jens Holger Müller wenden. Weitere Ansprechpartner sind in der Verbandsgemeinde Lambrecht Frank Christian Seifert (Elmstein), Otmar Müller (Lambrecht), Manfred Reiber (Weidenthal) und in der Verbandsgemeinde Deidesheim Wolf Christian Rommel (Niederkirchen) sowie die Corona-Ambulanz in Deidesheim. In der Verbandsgemeinde Maikammer haben Ralf Glanz (Kirrweiler) und Patrick Köhler (Maikammer) Dienst in Sachen Corona-Ambulanz. Eine Liste mit Telefonnummern und Einsatzzeiten ist hier zu finden.

Derweil ist im Landkreis Bad Dürkheim eine über 70-jährige Frau im Zusammenhang mit Corona gestorben. Damit erhöht sich die Anzahl der Todesfälle laut Kreisverwaltung Bad Dürkheim auf 47. Im Landkreis kamen seit Dienstag 42 Neuinfektionen hinzu, in Neustadt 21. Im Landkreis Südliche Weinstraße und in Landau wurden im Vergleich zum Vortag 27 neue Infektionen gezählt, teilt die Kreisverwaltung in Landau mit. Eine ältere Person ist an den Folgen der Covid-19-Erkrankung gestorben, bislang gab es im Kreis und der Stadt insgesamt 29 Todesfälle.