Um die Auffrischungsimpfungen weiter anzuschieben, plant das Land, an zehn Krankenhäusern eine Art Impfzentrum einzurichten. Ob dazu auch das Marienhaus Klinikum Hetzelstift gehören könnte, ist offen. „Wir gehen davon aus, dass das Land mit den Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz in Kontakt treten wird, um die Rahmenbedingungen festzulegen“, so Krankenhaussprecherin Claudia Reh auf Anfrage.

Am Mittwoch wurden im Hetzelstift insgesamt zehn Patienten mit einer Covid-Erkrankung behandelt. Zwei von ihnen lägen auf der Intensivstation, allerdings nicht wegen Corona, so Reh. Drei ungeimpfte Patienten hätten aufgrund ihrer Infektion mit erheblichen Beschwerden stationär aufgenommen werden müssen. Die geimpften Corona-Patienten seien zum größten Teil nicht primär wegen der Infektion aufgenommen worden. Mitarbeitende seien aktuell nicht in Quarantäne.

Etliche Neuinfektionen

49 neue Corona-Infektionen wurden seit Dienstag dem Gesundheitsamt des Landkreises Bad Dürkheim gemeldet. 38 betreffen Menschen im Kreis, elf Menschen aus Neustadt. In Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße wurden 29 weitere Fälle registriert, außerdem ist eine Frau in Landau im Zusammenhang mit Corona gestorben, wie die Kreisverwaltung mitteilte.