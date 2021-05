Anke Luipold, Leiterin der Bambini-Feuerwehr Lachen-Speyerdorf, ist vom rheinland-pfälzischen Landesfeuerwehrverband und der Unfallkasse Rheinland-Pfalz für ihr Engagement in Sachen Nachwuchs ausgezeichnet worden.

Auch und gerade in Zeiten der Pandemie ist es wichtig, den Feuerwehrnachwuchs bei Laune zu halten. Schließlich handelt es sich dabei um die zukünftigen Feuerwehrfrauen und -männer. So haben der Landesfeuerwehrverband und die Unfallkasse Rheinland-Pfalz Ende 2020 einen Wettbewerb unter den Betreuern des Nachwuchses ausgerufen: Unter dem Motto „Aktiv und kreativ in besonderen Zeiten“ sollten sich die Bambini- und Jugendfeuerwehrleitungen mit pfiffigen Ideen beteiligen, wie die Kinder- und Jugendarbeit gestaltet werden kann. 19 Preisträger wurden nach Angaben der Unfallkasse mit Geldbeträgen zwischen 100 und 500 Euro ausgezeichnet. „Alle haben tolle Konzepte abgegeben“, betont Christian Sowieja von der Unfallkasse.

350 Euro Preisgeld

Zu den Gewinnern zählt auch Anke Luipold, Leiterin der Bambini-Feuerwehr Lachen-Speyerdorf. Für ihr Konzept gab es 350 Euro, die laut ihrem Ehemann und Wehrführer André Luipold vor allem in die Bambini-Arbeit investiert werden sollen. Zum Konzept zählten unter anderem die regelmäßige Drachenpost mit Bastelanleitungen, einer Knotenbox zu Weihnachten und einer DVD als Inhalt. Die Post wurde mit dem Feuerwehrauto zu jedem Kind gefahren. Ein Onlinekurs „Rückenfit für Kinder“ mit Übungen für zu Hause ist in Planung.

Die Preisverleihung unter anderem mit Randolf Stich, Staatssekretär im Innenministerium, fand digital statt.