Seit Dienstagmorgen läuft in der zentralen Kläranlage bei Lachen-Speyerdorf die systematische Abwasserüberwachung in Sachen Coronavirus. Die Stadt Neustadt beziehungsweise ihr Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) nehmen an einem Pilotversuch teil, dessen Ziel es ist, die Pandemie besser kontrollieren zu können. Es geht darum, anhand des Virenvorkommens im Abwasser früher als bisher sagen zu können, wie sich die Infektionszahlen entwickeln werden, und damit auch früher reagieren zu können. Das Forschungsprojekt wird von der Europäischen Union finanziert. Bundesweit nehmen 20 Kommunen teil, die Kläranlagen unterschiedlicher Größe betreiben. Wie ESN-Verfahrensingenieur Wolfram Klingelhöfer am Dienstag informierte, ging die erste Probe zwischen 10 und 11 Uhr an das beauftragte Labor in Tübingen. Im Januar 2023 startet die Auswertung aller Daten.