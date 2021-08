Weil die Inzidenz in Neustadt am Samstag bei 45,1 lag, gelten ab Montag strengere Corona-Schutzmaßnahmen, wie die Stadtverwaltung mitgeteilt hat. Dazu zählt beispielsweise, die Begrenzung der Personenanzahl bei Veranstaltungen oder die Nachweispflicht, geimpft oder genesen zu sein oder einen aktuellen Schnelltest zu haben. Rechtliche Grundlagen sind die Vorgaben von Land und Stadt. Mit dem Wert von 45,1 lag Neustadt den dritten Tag in Folge über der Inzidenzschwelle von 35 – damit treten strengere Corona-Regeln in Kraft. Alle Regelungen und Einschränkungen können unter www.corona.rlp.de nachgelesen werden.